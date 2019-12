L'Handbol Terrassa manté el lideratge

Handbol. Segona Catalana Femenina

19.12.2019 | 04:00

HANDBOL TERRASSA, 32

Rebeca Sesma, Pastrana, Platero (4), Montse Sesma (1), Muñoz (2), Alonso (3), Aguilar (2), Martínez (1), Vázquez, Cuadros (2), Criado (5), Rubio (6) i Berbés (6).

HANDBOL RIUDELLOTS, 21

Masferrer, Pla (2), Bosch (2), Gallardo (1), Gómez (3), Serra, Portillo (3), Dalfo (1), Nierga, Iza, Genové (2), Artacho (1), Sabater (4) i Puig (2).

Parcials cada 10 minuts. 5-2, 10-6, 17-11, descans, 23-14, 28-17, 32-21.

L'Handbol Terrassa va imposar-se per onze gols de diferència a l'Handbol Riudellots i es manté en la primera posició del grup "B". Itziar Rubio, Judith Criado i Cristina Berbés, que va tornar després d'un any i mig d'absència per lesió, van resultar determinants.