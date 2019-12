Un Vallès que encara és el líder va caure a Benalmádena

Hockey. Divisió d'Honor "B"

18.12.2019 | 04:00

Segona derrota en onze jornades per a un Vallès que va caure per 3 gols a 2 de forma inesperada al camp del Benalmádena malagueny. Els homes que prepara Pol Garrido van tancar la primera volta de la competició perdent, però es mantenen com a líders en solitari amb tres punts d'avantatge en relació al segon classificat, el Línia 22 Stern Motor. Al minut 45, els andalusos manaven ja per 3 a 1 al marcador davant d'un Vallès que no tenia el ...