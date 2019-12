Futbol. Preferent Femenina

18.12.2019 | 04:00

El Món Terrassa Femení va vèncer per un ajustat 4 a 3 al Cornellà en un matx entretingut i que va tenir emoció fins al final. Les locals van començar amb un 2 a 0 a favor però les visitants no ho van posar fàcil. El conjunt egarenc segueix com a líder, tot i que està empatat a punts amb el segon, el Riudoms.Món Femení Terrassa, 4Piñol, Viñas, Panisello, Codina, Lidia Rodríguez, Sanz, Vila, ...