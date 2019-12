18.12.2019 | 04:00

Jordi Martín, president del CN Terrassa, va fer un balanç molt positiu de la temporada 18-19. No només en clau econòmica, amb una bona salut consolidada, sinó també en l'àmbit esportiu. "Gràcies al moment esportiu i social en què ens trobem, seguim sent un club de referència en l'àmbit local, un dels principals en el panorama català i estatal, i ara també comencen a tenir-nos en consideració a Europa", va dir en la seva intervenció davant els socis compromissaris. "El nostre objectiu sempre ha estat potenciar l'àmbit social i fer de l'activitat física i l'esport, l'eix principal i el centre de gravetat de tot el projecte. No hi ha cap mena de dubte que hem estat capaços de trobar l'equilibri entre la gestió del dia a dia i la planificació dels objectius socials i esportius, la millora del manteniment i la dotació de nous espais esportiu de qualitat".