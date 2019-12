Rocío Serrano resol per al Terrassa FC a Lleida

Futbol. Primera Nacional Femenina

Redacció

18.12.2019 | 04:00

Després de perdre a casa davant del Huesca, el primer equip femení del Terrassa FC es va imposar per 0 a 2 al camp del Pardinyes, un altre rival directe en la lluita per evitar el descens. Les terrassenques ocupen actualment l'avant penúltima posició de la classificació amb els mateixos tretze punts que tenen l'Igualada i el Huesca, que estan per sobre a la classificació.En el seu desplaçament a Lleida, les noies que dirigeix Lluís Ros ...