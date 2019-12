Un potent Can Parellada continua sense afluixar

Futbol. Segona Catalana Femenina

18.12.2019 | 04:00

El Can Parellada va tornar de Ripollet amb els tres punts després de disputar un partit molt complet. L'equip terrassenc, que ha guanyat els vuit partits disputats fins ara, es manté al lideratge amb un marge de cinc punts respecte del segon classificat, que és el Barberà.Tot i que s'enfrontava a un Ripollet situat a la part baixa de la taula, el Can Parellada no va poder marcar fins poc abans del descans. A la represa, les terrassenques van augmentar el seu ...