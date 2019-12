Nova derrota d'un CV Terrassa femení que segueix a la cua

Voleibol

18.12.2019 | 04:00

El CV Terrassa femení va caure per 0 a 3 davant el Volei Els Arcs en partit de Tercera Catalana femenina. Les egarenques continuen sense conèixer la victòria en la competició d'aquesta temporada. El primer set va presentar un cert equilibri, pero es va decantar en favor de les visitants per 13 a 25. El segon va ser el més desafortunat per a les locals, que van cedir per 6 a 25. I en el tercer, es va veure una millora que no va ser suficient. El CV Terrassa va caure per 14 a 25.