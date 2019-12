Les Fonts i Can Parellada van signar un empat

Futbol. Quarta Catalana

18.12.2019 | 04:00

El derbi entre el Les Fonts, segon empatat a punts amb el líder, el San Cristóbal "B", i el Can Parellada "B" va acabar amb un punt per cada equip. El matx va ser d'alternatives en el marcador i cap dels dos equips va poder doblegar al seu contrari.UE Les Fonts, 2Sedano, Moncho, Doval, Pablo Mendoza, Jerian, Morillo, Kuko, Edgar, Gallego, Barbero i Curro, onze inicial, Martín, Zamora, Córdoba, Francisco José, Viruez, Pibe i Redondo.CD Can ...