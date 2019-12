L'Atlètic no va poder oposar cap resistència

Hockey. Primera Divisió Femenina

18.12.2019 | 04:00

La primera volta va acabar per l'Atlètic amb una severa golejada al camp Ruth Beitia de Santander, on va caure per 6 gols a 0. El conjunt que dirigeix Miquel Armengol perdia per 2 a 0 al descans. Va intentar reaccionar al tercer quart, però les càntabres van anotar quatre gols més en només un quart d'hora. El Tenis segueix essent líder i l'Atlètic avant penúltim.RS TENIS, 6Arias, Borgarucci, Angelino, De Beraza, Cairoli, Mesones, ...