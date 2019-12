Egara - Polo, bomba de quarts

El secretari general de la Federació, José A. Gil, amb Anna i Edu, mans innocents del sorteig.

El secretari general de la Federació, José A. Gil, amb Anna i Edu, mans innocents del sorteig. Nebridi Aróztegui

Hockey. Copa del Rei i Copa de la Reina

Jordi Guillem

18.12.2019 | 04:00

L'emparellament entre el Club Egara i el RC Polo va esdevenir el duel més destacat del sorteig dels quarts de final de la Copa del Rei que es va celebrar ahir al Saló de Plens de l'Ajuntament de Terrassa. La competició se celebrarà, de forma conjunta amb la Copa de la Reina, a les instal·lacions de l'Atlètic Terrassa a partir del proper divendres i fins al diumenge. L'Atlètic, per la seva banda, tindrà com a rival el Complutense. En el capítol femení, l'eliminatòria més destacada per als ...