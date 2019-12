Durán, segon en dues proves a Amsterdam

Natació. Swim Cup Amsterdam

18.12.2019 | 04:00

Els nedadors del CN Terrassa Miguel Durán, Cristina Garcia Kirichenko i Marcos Rodríguez van disputar la Swim Cup Amsterdam, una prova rellevant per a l'elit de la natació espanyola, atès que va ser la primera ocasió per nedar per sota de les mínimes olímpiques per als Jocs de Tòquio 2020. Duran, que va competir amb la selecció espanyola absoluta, va quallar una actuació notable en els 400 i 800 lliures, distàncies en què va ser segon. En la prova curta, va aturar el crono en la gran final en 3'52"11. En la prova llarga, l'extremeny va establir un temps de 8'00"37. D'altra banda, en els 200 lliure, va ser onzè en la final "B" amb 1'50"57. Al seu torn, Cristina Garcia Kirichenko va ser tercera en la final dels 200 esquena amb. A més, va ser la 22 en els 100 esquena amb 1'05"61 i la 35 en els 50 esquena amb 31"68. El CN Terrassa va comptar amb un tercer representant, Marcos Rodríguez. Va ser dotxè en 400 lliure amb 3'59"31 i en els 800 lliure amb 8'26"29.