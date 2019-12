El cuer va esgarrapar un punt al minut 68

Hockey. Primera Divisió Femenina

18.12.2019 | 04:00

El derbi de la Primera Divisió femenina que va enfrontar el Línia 22 amb el CD Terrassa no va reflectir la diferència de punts que hi ha a la taula entre els dos equips terrassencs. El partit que els va enfrontar tots dos equips a l'Estadi Martí Colomer va estar marcat per la igualtat i el bon treball defensiu de tots dos equips. Laia Casasayas va inaugurar el marcador al minut 51 de partit. Amb el gol a favor, les de Santi Castelli van intentar mantenir el resultat, però quan quedaven només ...