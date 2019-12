Campions especials

Duatló de Muntanya. Desena Duatló i Cursa de Muntanya Ciutat de Terrassa

18.12.2019 | 04:00

El Club Natació Terrassa, a través de la secció de triatló, va organitzar la desena edició del Duatló i Cursa de Muntanya Ciutat de Terrassa. La prova de duatló era, aquest any, campionat de Catalunya absolut. La cita va aplegar 437 participants (200 en la cursa i 237 en la duatló). En la modalitat de duatló, Ever Alejandro Gómez i Laura Gómez van ser els guanyadors, mentre que a la cursa de muntanya es van imposar Just Sociats i Laura Pérez.El matí va arrencar amb la disputa de la Cursa de ...