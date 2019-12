Victòria vital per un Can Parellada a l'alça

> Segona Catalana Femenina

17.12.2019 | 04:00

Després de setmanes sondejant la victòria, el Can Parellada va obtenir el premi que buscava feia molts partits.Contra el Sant Nicolau i a domicili, el que ho fan encara més complicat, les de David Gómez van trobar la fórmula per tancar un partit que van dominar de principi a fi.A més, la victòria té especial importància, ja que les de Sabadell són un dels rivals que, a priori, lluitaran per obtenir la permanència amb el Can Parellada. Per tant, segona victòria del curs per un Can Parellada a ...