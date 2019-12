Argentina i Austràlia, primers rivals de les seleccions espanyoles a Tòquio

Hockey. Jocs Olímpics de Tòquio 2020

17.12.2019 | 16:33

La Federació Internacional de Hockey ha donat a conèixer avui els calendaris de les competicions masculina i femenina per als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, que es disputaran entre els mesos de juliol i agost de l'any 2020. La selecció espanyola masculina debutarà a l'OI Hockey Stadium contra Argentina, vigent campiona olímpica, el dissabte dia 25 de juliol. Després d'aquest partit, els jugadors de Fred Soyez s'enfrontaran el diumenge 26 de juliol a Nova Zelanda. El dimarts 28 jugaran davant de l'Índia i el dimecres 29 davant de la selecció amfitriona, Japó. Espanya tancarà la primera fase el divendres 31 de juliol davant d'Austràlia. Els de Soyez seran els únics representants europeus del grup "A". Al grup "B" hi jugaran Bèlgica, Holanda, Alemanya, Gran Bretanya, Canadà i Sudàfrica. El dissabte 2 d'agost es disputaran els partits de quarts de final. El dimarts 4 tindran lloc les semifinals i el dijous 6 d'agost s'acabarà la competició olímpica de hockey amb la disputa de la final i del partit per la medalla de bronze.

Pel que fa a la selecció espanyola femenina, entrenada per Adrian Lock, s'estrenarà a Tòquio un dia després que la masculina. Jugarà el diumenge 26 de juliol contra Austràlia. El dilluns 27, el seu rival serà Argentina. El dimecres 29 s'enfrontarà a Nova Zelanda, el dijous 30 a la Xina i l'1 d'agost tancarà la primera fase davant de la selecció amfitriona, el Japó. Tampoc tindrà cap rival europeu a la primera fase dins del grup "B". A l'A" competiran Holanda, Alemanya, Gran Bretanya, Irlanda, l'Índia i Sudàfrica. Els quarts de final femenins es jugaran el dilluns dia 3 d'agost, les semifinals el dimecres 5 d'agost i la final femenina i el duel pel bronze el divendres 7 d'agost.