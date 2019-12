Només cinc equips infalibles al seu camp Baixes al darrer partit de l'any

> Tercera Divisió

Josep Cadalso

17.12.2019 | 04:00

El Terrassa FC va confirmar en el derbi la seva fortalesa com a local. El conjunt de Xevi Molist va sumar davant el San Cristóbal la seva setena victòria de la temporada en el Camp Olímpic, fent un ple de punts a l'estadi. El Terrassa ha obtingut 24 punts a casa, ja que cal sumar els tres del partit que no va jugar contra el Reus, apartat de la competició. Els egarencs superen en tres punts l'Europa i en cinc el Granollers en la classificació com a locals. Cal tenir en compte, a més, que ...