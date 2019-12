Les baixes i un primer quart molt dolent, claus

> Segona Catalana

17.12.2019 | 04:00

El Sant Pere fa setmanes que s'ha desviat de la gran dinàmica en la qual es trobava immers. Els del Casal encaixen punts amb molta facilitat, i tot i anotar amb certa solvència, no els hi dóna per poder competir els partits amb garanties.Contra el Santpedor, les múltiples baixes i un primer quart molt deficient (35-14), van ser una llosa massa gran per pensar en una hipotètica victòria.A partir dels deu primers minuts el partit es va quedar sense història, i els locals van fer el que van voler ...