L'eficàcia del Vic Riuprimer Refo va penalitzar un Can Trias sense encert

> Segona Catalana

17.12.2019 | 04:00

Un gran gol va evitar que el Can Trias tornés del camp del Vic Riuprimer Refo amb algun punt al seu sarró. El conjunt de Sergio López va començar millor i es va avançar en el marcador, després una acció que va concretar Yago, al minut 7 de joc. Amb aquest resultat, es va arribar al descans.A la segona meitat, l'eficàcia dels osonencs va ser determinant pel resultat final. El Can Trias, per la seva banda, no va saber sentenciar tot i disposar d'ocasions.Els locals van empatar a vint minuts pel ...