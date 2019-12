La JET suma un nou triomf a l'últim sospir

> Segona Catalana Femenina

16.12.2019 | 20:15

Nou victòries i només dues derrotes en 11 partits. Els registres de la JE Terrassa criden a l'optimisme. A més, les egarenques ho fan amb bon joc i tirant endavant partits realment complicats.Contra el Mollet, la JET va ser capaç de sobreposar-se a una gran defensa de l'equip local, per arribar al tram final amb opcions. Allà, va pagar amb la mateixa moneda i al situar-se per davant al marcador va tancar files en defensa i no va permetre al seu rival donar la volta al marcador, sumant un gran ...