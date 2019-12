Egara - Polo en els quarts de la Copa del Rei i derbi femení entre Egara i Atlètic

Hockey

17.12.2019 | 13:30

L'eliminatòria de quarts de final entre el Club Egara i el Polo de Barcelona enfrontarà dos dels favorits al títol de la Copa del Rei que es disputarà a les instal·lacions de l'Atlètic Terrassa a Can Salas a partir del divendres i fins diumenge. El partit es jugarà divendres a tres quarts de tres de la tarda al camp número 2. El sorteig s'ha fet aquest dimarts a la sala de plens de l'Ajuntament de Terrassa. L'Atlètic Terrassa, per la seva banda, tindrà com a primer rival el Complutense madrileny. Aquest duel de quarts de final es jugarà a dos quarts d'una del migdia al camp Josep Marquès. Les altres dues eliminatòries del torneig enfrontaràn el FC Barcelona contra el Club de Campo (10.45 al camp 2) i Tenis de Santander -Júnior (16.45 hores al camp 2).

També s'ha sortejat la Copa de la Reina, on el derbi entre el Club Egara i l'Atlètic Terrassa serà el duel més destacat dels quarts de final. Es jugarà a dos quarts de tres de la tarda al Josep Marquès. Pel que fa al CD Terrassa, el seu rival de divendres en l'estrena a la competició serà el San Pablo Valdeluz. El duel tindrà lloc al camp 2 a tres quarts d'una del migdia. Taburiente – Júnior (10.30 al camp principal) i Polo – Club de Campo (16.30 hores al camp principal) són els altres emparellaments dels quarts de final. Les semifinals de la Copa del Rei es disputaran dissabte a les 14.30 i les 16.30, mentre que les de la Copa de la Reina es jugaran abans, a les 10.30 i les 12.30. La final masculina es jugarà diumenge a les dues de la tarda i la femenina dues hores abans.