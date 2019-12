Un derbi tenyit de vermell

Josep Cadalso

17.12.2019 | 04:00

Diu el tòpic que en els derbis, partits on el factor emocional acostuma a tenir una influència que equilibra les diferències futbolístiques d'uns i altres, el pes estadístic de les trajectòries dels seus protagonistes no és un argument definitori de les seves possibilitats d'obtenir la victòria. En el cas de Terrassa i San Cristóbal, la distància entre ambdós equips era tan visible que donava els terrassistes com a clars favorits en qualsevol pronòstic avançat. Però mancava per veure si en el ...