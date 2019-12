Cop sobre la taula d'un Sferic que mira amunt

> Segona Catalana

17.12.2019 | 04:00

L'Sferic estava obligat a guanyar i no va fallar. Els d'Abraham Valero tenien un repte ambiciós, però alhora complicat. En aquest context, els egarencs van exposar la seva millor versió. La més anotadora (91 punts) i la millor en l'apartat defensiu (només 59 encaixats).Va ser clau per a la victòria el gran encert des del triple i el joc coral d'un equip compromés. Tot i aquests condicionants, els de la Sagrada Família no van poder trencar el partit fins al tercer quart. Allà, superioritat ...