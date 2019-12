El CN Terrassa obre la porta a la creació de noves seccions

Entitats

Josep Cadalso

17.12.2019 | 10:41

L'assemblea de socis compromissaris del CN Terrassa, celebrada el dilluns, ha facultat la junta directiva de l'entitat a negociar la creació de noves seccions esportives de cara a la temporada vinent. La possible incorporació de nous esports tindria com a objectiu omplir d'activitat els dos nous pavellons que s'estan construint a les instal·lacions de l'Àrea Olímpica i que s'espera que estiguin a punt en el pròxim mes de març. A més, el president del CN Terrassa, Jordi Martín, va explicar que calia incrementar la massa social per poder fer front a la despesa econòmica que suposen aquests nous equipaments a més de dotar el club d'un múscul econòmic que li permeti en el futur afrontar projectes més ambiciosos, com la construcció d'una nova piscina.

El president del club va explicar que es mantenen obertes converses amb entitats locals que podrien integrar-se en el CN Terrassa, malgrat que tampoc es descarta crear des de zero alguna nova secció d'algun esport que ja es practica a la ciutat. "No hi ca cap negociació tancada, però sí converses amb tres o quatre clubs." Martín va dir que aquesta operació significaria un increment d'uns 300 socis, una xifra assumible en una entitat que ha estabilitzat una xifra d'associats per sobre de les 18.000 persones. Malgrat que els socis van demanar prudència en aquesta operació, la proposta es va aprovar amb 60 vots favorables, 14 abstencions i un vot contrari.

Aquest va ser un dels punts més destacats d'una assemblea que va confirmar el bon estat de salut de l'economia del CN Terrassa. L'assemblea va aprovar la liquidació dels comptes de la temporada 2018-19, que s'ha tancat amb un superàvit de 67.381 euros, i el pressupost de l'exercici 2019-20, de poc més de 8 milions d'euros. Jordi Martín va destacar tres aspectes positius de la darrera temporada: "hem consolidat una xifra de 18.000 socis, per primera vegada presentem un pressupost de més de 8 milions d'euros, el que significa un fet històric, i per quart any tanquem l'exercici amb un balanç positiu".

Els socis compromissaris del CN Terrassa van aprovar el nomenament de Benet Ulldemolins com a Síndic del Soci, una figura de nova creació.