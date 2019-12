Aquest migdia, sorteig de la Copa a l'Ajuntament

17.12.2019 | 04:00

El Saló de Plens de l'Ajuntament de Terrassa acollirà avui a les 12 del migdia el sorteig oficial de la Copa del Rei i de la Copa de la Reina de hockey que es disputarà entre divendres i diumenge a les instal·lacions de Can Salas. Pel que fa a la Copa del Rei, els dos únics participants ho faran com a caps de sèrie. Es tracta de l'Atlètic i el Club Egara, que no es trobaran fins a una hipotètica final. Els seus rivals seran: Club de Campo, Polo, Complutense, Júnior, Tenis i Barça. Pel que fa a ...