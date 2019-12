El Terrassa surt colíder del derbi

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

15.12.2019 | 18:52

El Terrassa FC s'ha situat colíder del grup cinquè de la Tercera Divisió després de derrotar el San Cristóbal en el derbi terrassenc disputat al Camp Olímpic aquest diumenge per 3 gols a 0. Els locals mantenen la seva trajectòria impecable a casa, on han guanyat els set partits disputats. El San Cristóbal segueix sense guanyar lluny del seu camp.

El partit ha començat amb un gol anul—lat a Coro en el primer minut per un fora de joc posicional d'Arranz. El San Cristóbal ha tingut una bona posta en escena, amb un dibuix més ofensiu del previsible. Els parroquials han tingut dues arribades interesants (una falta a la que no han arribat ni Ricki ni Júnior i una contra de Júnior en la que ha rematat amb poc perill), mentre que el Terrassa ha tingut greus dificultats per gestionar la possessió de la pilota. Però al minut 26, una gran centrada de Jaume ha estat rematada de cap per Kilian al fons de la porteria. Aquest gol ha donat més serenitat als jugadors dirigits per Xevi Molist, que han millorat sensiblement. Al minut 33, novament Kilian ha marcat per al Terrassa en una gran acció individual després d'una contra iniciada per Coro. A dos minuts del descans, Arranz ha pogut fer el 3 a 0, però el davanter local ha rematat malament en una posició immillorable.

El Terrassa ha sentenciat el partit al minut 57. Novament Kilian ha tingut una aparició decisiva, deixant el gol en safata per Coro. Amb el 3 a 0, el partit ha baixat d'intensitat i les ocasions s'han reduït de forma més que notable. El Terrassa ha gestionat la diferència davant un rival que no ha tingut capacitat de resposta per obtenir un millor resultat.