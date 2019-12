Kilian, l'MVP del derbi

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

15.12.2019 | 21:02

Kilian Villaverde ha estat el jugador del partit en el derbi entre el Terrassa FC i el San Cristóbal, que el conjunt terrassista ha resolt de forma positiva amb un 3 a 0 aquest diumenge. Kilian ha fet els dos primers gols i ha donat el tercer a Coro a la segona. Aquests dos gols són els primers de Kilian aquesta temporada. "Estic molt feliç, ha estat un dia rodó amb dos gols, una assistència i sortint colíders de la jornada. No es pot demanar més", ha comentat després del partit. "Per mi són dos gols molt importants perquè a les darreres setmanes havia tingut ocasions molt clares i no aprofitar-les em creava frustració. Aquesta vegada ha estat diferent, he tingut dues ocasions i han entrat."

El davanter del Terrassa ha destacat la solidesa de l'equip. "Els resultats dels altres rivals ens havien acompanyat i no volíem fallar. Penso que hem dominat les àrees i això és decisiu." Ara, l'objectiu és acabar l'any en bona dinàmica. "A casa portem una gran línia i a fora hem millorat a les darreres jornades. A veure si podem acabar l'any colíders."