Ballabriga: "Volíem sorprendre al Terrassa fent un futbol diferent"

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

15.12.2019 | 20:48

Oliver Ballabriga, entrenador del San Cristóbal, ha admès que les diferències en les àrees han estat la clau del 3 a 0 favorable al Terrassa FC amb què ha finalitzat el derbi disputat aquest diumenge al Camp Olímpic. "Abans del primer gol del Terrassa hem estat bé, fins i tot amb una clara ocasió de Júnior. La nostra intenció era jugar d'una altra manera, tenint la pilota, fer coses que no s'esperarien. I penso que ens ha sortit força bé. Hem estat valents, però al final decideix la qualitat i les àrees. Ens han fet el primer gol i ens han matat. El Terrassa té molt bons jugadors i ja no era fàcil reaccionar. Tal com estem, aquesta no és la nostra lliga. I ara hem de guanyar el pròxim partit a casa."

Ballabriga ha afegit que l'àrbitre hauria d'haver expulsat Àlex Fernández a la primera part. "L'àrbitre li ha perdonat la targeta. Era claríssima." El tècnic parroquial ha volgut destacar l'ambient del derbi. "Vull felicitar el Terrassa i a la nostra afició. Ha estat una festa del futbol de la ciutat. Haig d'agrair a la nostra gent que no ha parat d'animar."