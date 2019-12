El gol de Dani Olmo al Manchester City, el millor de la jornada de Champions

Futbol

14.12.2019 | 04:00

Una gran rematada de volea a l'escaire va significar per al davanter terrassenc Dani Olmo el primer i únic gol que el Dinamo Zagreb va marcar a la capital croata davant del Manchester City en partit corresponent a la sisena i darrera jornada de la fase de grups de la Champions League. El gol d'Olmo davant de l'equip que entrena Pep Guardiola ha estat reconegut com el gol de la setmana a la Champions. Ha estat la seva primera participació en la màxima competició europea per a un Olmo que ja va marcar a la tercera jornada de la lligueta, en què els croats van empatar a dos gols al camp del Shaktar Donetsk ucraïnès.