Dimarts al migdia se sortejaran els aparellaments de la Copa de Can Salas

Hockey

14.12.2019 | 04:00

El Saló de Plens de l'Ajuntament de Terrassa acollirà dimarts a partir de les dotze del migdia el sorteig de la Copa del Rei i de la Copa de la Reina de hockey, dues competicions que se celebraran de manera simultània la propera setmana a Can Salas, entre el divendres 20 i el diumenge 22 de desembre. A la Copa del Rei, Atlètic serà un dels caps de sèrie. L'altre serà Club Egara, Club de Campo o Polo. El sorteig dels quarts de final de la competició serà pur, amb l'únic hàndicap que els dos primers classificats en acabar la primera volta de la Lliga no es podran enfrontar fins a la final. S'han classificat també Complutense, Júnior i Tenis. La vuitena plaça serà per a Barça o Jolaseta. Pel que fa a la Copa de la Reina, els dos caps de sèrie seran Club de Campo i San Pablo Valdeluz. Disputaran també els quarts de final Júnior, CD Terrassa, RC Polo, Club Egara i Atlètic. La darrera plaça en joc es decidirà demà diumenge entre la Real Sociedad o el Taburiente.