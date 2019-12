Waterpolo

13.12.2019 | 04:00

La waterpolista del CN Terrassa Noelia Cuenda ha estat convocada amb la selecció espanyola cadet femenina per participar en uns entrenaments conjunts amb Itàlia. Se celebraran a Roma entre dimecres i dissabte de la setmana propera. La llista elaborada per Marc Comas està integrada per setze jugadores, totes elles nascudes entre els anys 2004 i 2005.