Baixes per sanció en els dos equips

13.12.2019 | 04:00

Els dos tècnics comptaran amb baixes per al partit del diumenge. En el Terrassa FC no podrà jugar el lateral Eric Ruiz, sancionat per acumulació de targetes, ni els lesionats Joel i Jordi López. El primer no reapareixerà fins a la tornada de l'aturada nadalenca. Pel que fa al San Cristóbal, Oliver Ballabriga perd per sanció Mario Cantí i Carlos García, mentre que es troba lesionat Mario Domingo que tampoc estarà a disposició del tècnic. Tot això obligarà els dos entrenadors a fer canvis a les seves alineacions titulars.