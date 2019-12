Neix a Terrassa l'Excellence Cup per a jugadors amb capacitats diverses

Futbol

Josep Cadalso

12.12.2019 | 13:17

El mes vinent de gener començarà la primera edició de la Excellenc Cup de futbol, una competició que neix des de Terrassa i que està destinada a equips formats per jugadors amb capacitats diverses. El torneig s'estructura en quatre jornades (la primera el 4 de gener al Camp Olímpic) i comptarà amb dotze equips de quatre comarques catalanes.Tots ells pertanyen a clubs de futbol associats a entitats socials. Així, de Terrassa competiran Terrassa FC-Fupar, San Cristóbal-Taina, Jabac-L'Heura, Maurina Egara-Prodis, Can Parellada-Consorci Sanitari i San Lorenzo. El projecte ha estat presentat aquest dijous a l'ajuntament de Terrassa.

El propòsit dels impulsors d'aquesta idea és que en un futur a curt termini formi part de les competicions de la Federació Catalana de Futbol per generar un marc competitiu reglat i ampli. "Volem que participi tothom que ho vegi interessant", ha dit en la presentació Xavier Urbano, codirector del projecte i un dels impulsors. "De moment comencem amb aquests dotze equips per anar creixent de forma progressiva."

L'alcalde, Jordi Ballart, ha destacat el valor d'aquesta iniciativa. "És un projecte que farà parlar. Els seus objectius conflueixen amb els de l'equip de govern de la ciutat."