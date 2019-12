Espanyol, Sant Cugat i Reus van ser els campions del torneig del Jabac

Futbol base. IV Torneig d'Hivern de la Unió de Futbol Base Jabac i Terrassa

12.12.2019 | 04:00

La quarta edició del Torneig d'Hivern del Jabac va omplir a vessar les graderies dels camps de Can Jofresa i de les Palmeres. Els campions de les tres categories van ser el RCD Espanyol (benjamins 2011), el Sant Cugat (benjamins 2010) i el Reus Deportiu (prebenjamins). Pel que fa a la categoria benjamí de l'any 2011, l'Espanyol es va imposar per 1 gol a 0 al Girona a la final disputada a les instal·lacions de Can Jofresa després d'un partit molt igualat. La tercera ...