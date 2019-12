Durán, Garcia Kirichenko i Rodríguez, a la Swim Cup Amsterdam

Natació

12.12.2019 | 04:00

Els nedadors del CN Terrassa Miguel Durán, Cristina Garcia Kirichenko i Marcos Rodríguez disputaran entre demà i diumenge la Swim Cup Amsterdam, una important prova per a l'elit de la natació. És la primera ocasió per nedar per sota de les mínimes olímpiques per als Jocs de Tòquio segons els criteris de la Federació. L'extremeny Miguel Durán, que competirà amb la selecció espanyola absoluta, disputarà tres proves: demà els 200 lliure, dissabte els 400 lliure i diumenge els 800 lliure. Marcos Rodríguez i Cristina Garcia Kirichenko nedaran a la capital holandesa defensant els colors del CN Terrassa. El granadí afrontarà dues de les proves en què també participarà Durán, els 400 i els 800 lliure, mentre que la nedadora lleidatana nedarà demà els 100 esquena, dissabte els 50 esquena i diumenge els 200 esquena.