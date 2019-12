Comença el Mundial júnior amb quatre jugadors del CN Terrassa

Waterpolo

12.12.2019 | 04:00

Quatre waterpolistes del CN Terrassa (Bernat Sanahuja, Víctor Alegre, Sergio Prieto i Oriol Rodríguez) prendran part amb la selecció espanyola en el Campionat del Món júnior que se celebrarà a Kuwait des d'avui i fins al divendres 20 de desembre. El CN Terrassa és el club amb més representants en la llista de tretze jugadors elaborada pel seleccionador Svilen Piralkov. El combinat espanyol està enquadrat al grup "B", on tindrà com a rivals Hongria (avui a les 10.10, hora catalana), Egipte (demà a les 6.30), Rússia (dissabte a les 16.50h) i Canadà (diumenge a les 10.10). El primer de grup accedirà als quarts de final del dimecres 18, mentre que el segon i el tercer disputaran dimarts 17 els vuitens. Les semifinals estan programades per al dijous 19, mentre que la gran final i el matx pel tercer i quart lloc es jugaran el divendres 20.