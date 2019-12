Tres equips egarencs disputen les fases per al Nacional cadet

Hockey sala

11.12.2019 | 04:00

Aquest cap de setmana es disputaran les fases sector dels Campionats d'Espanya cadets de hockey sala. La fase final tindrà lloc al pavelló de Marina d'Or del 27 al 29 d'aquest mes. En categoria masculina, l'Atlètic haurà de guanyar en el grup primer, al pavelló de Xest de València, per ser a la fase final. Tindrà com a rivals els amfitrions del Valencia, el Pozuelo, el Giner de los Ríos i el segon classificat aragonès. A la competició femenina, l'Atlètic organitzarà el primer sector a Can Salas. Tindrà com a rivals Giner de los Ríos, Carpesa, Ekintza i Taburiente. Al segon sector, a Madrid, el representant local serà el CD Terrassa. Tindrà com a rivals el Club de Campo, el Huercal Pechina, el Sadús i el Santo Tomás Lizeoa. Només el primer de cada sector jugarà la fase final.