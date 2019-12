Sisè lloc per al Club Egara "B" femení a la Copa d'Espanya de Màlaga

Hockey

L'únic representant terrassenc que va disputar la fase final de la Copa d'Espanya juvenil femenina que va tenir lloc a les insta·lacions del CD Málaga 91 va ser el Club Egara "B". Les noies del Pla del Bon Aire van haver de conformar-se amb una sisena posició en aquesta competició en perdre per 2 gols a 5 davant del CH Alcalá andalús en el duel pel cinquè i sisè lloc. Les terrassenques van perdre dos dels tres partits de la primera fase. Van caure per 5 a 0 davant del Club de Campo i per 6 a 2 davant de l'RS Tenis de Santander. Només van guanyar al Xaloc valencià, per 2 a 1. Van acabar terceres del grup "A" amb tres punts, per darrere de Tenis i Club de Campo. Va ser precisament el conjunt madrileny qui es va proclamar campió de la competició en imposar-se per 7 gols a 0 al San Pablo Valdeluz en un derbi madrileny. El bronze va ser per al Tenis, que es va imposar per 4 a 0 al Valencia.