Sis medalles per al Cos Olímpic a Alacant

Taekwondo

11.12.2019 | 04:00

Els taekwondistes del Gimnàs Cos Olímpic van quallar una excel·lent actuació a l'Open de poomsae per clubs celebrat a Alacant. Els terrassencs es van penjar un total de sis medalles. En la categoria de trio, els taekwondistes locals Àlex Marín, Arturo Buisán i Rafael Bravo van aconseguir la medalla d'or, igual que Estela Andrade en la categoria júnior. En sénior 1, Àlex Marín va ser plata i Arturo Buisán bronze. En màster 1, bronze per a Joaquín Heredia i en màster 3 plata per a José Manuel Marín.