Els jugadolrs, eufòrics amb els nou punts

11.12.2019 | 04:00

La plantilla del CN Terrassa coincideix en afirmar que no s'esperava en absolut tancar la primera volta en cinquena posició i havent sumat dues de les seves tres victòries a domicili. El terrassenc Ricard Alarcón comenta: "Ens hem merescut aquestes dues darreres victòries consecutives. Guanyar equips d'aquesta qualitat a les seves piscines ens dóna vida de cara a les nostres aspiracions dins del grup". Fran Sánchez, per la seva banda, comenta: "Hem demostrat que podem guanyar a diversos equips i ho estem fent. Estem sent molt constants i defensem molt bé. Això està resultant clau en aquests darrers partits de la primera volta de la Champions". L'atacant madrileny Alberto Barroso assenyala: "Ens estem enfrontant a equips molt potents, però la nostra defensa està resultant clau per tirar endavant aquesta mena de partits.