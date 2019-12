Dolorosa eliminació catalana

Futbol. Copa de les Regions de la UEFA

11.12.2019 | 04:00

La selecció catalana amateur, en què hi participaven els futbolistes del Terrassa FC Ortega, Pelegrín i Jaume Pascual, ha quedat eliminada contra tot pronòstic de la primera fase de la Copa de les Regions de la UEFA en perdre per 0 a 1 contra Aragó en el segon partit d'aquesta primera fase. El primer va acabar amb empat sense gols davant de la selecció amfitriona, Extremadura. Els catalans necessitaven guanyar com fos i pel major número de gols possibles als aragonesos, però van caure per ...