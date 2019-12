Definits ja 14 dels 16 equips que disputaran la Copa del Rei i de la Reina

Hockey

11.12.2019 | 04:00

Aquest cap de setmana es disputarà la darrera jornada de la primera fase tant de la Lliga de Divisió d'Honor masculina com femenina. A falta d'aquests darrers partits, però, es coneixen ja els noms de set dels vuit equips participants en cadascuna de les dues competicions, que es disputaran de manera simultània a Can Salas entre el divendres 20 i el diumenge 22 d'aquest mes de desembre. El sorteig dels aparellaments tindrà lloc el proper dimarts dia 17 a l'Ajuntament de Terrassa. Pel que fa a la Copa del Rei, els set equips classificats són els següents: Atlètic, Club Egara, Club de Campo, RC Polo, Complutense, Júnior i Tenis. La darrera plaça se la jugaran entre Barça i Jolaseta, ja que les opcions del CD Terrassa son més que remotes. L'Atlètic s'ha assegurat una de les places de cap de sèrie. La segona estarà entre Egara, Club de Campo i Polo. Pel que fa a la competició femenina, ja es coneixen els dos caps de sèrie, que no s'enfrontaran fins a una hipotètica final. Es tracta del Club de Campo i del San Pablo Valdeluz. Els altres cinc classificats són Júnior, CD Terrassa, RC Polo, Club Egara i Atlètic. La vuitena plaça se la jugaran diumenge Real Sociedad i Taburiente. El Sardinero té molt poques opcions. Atlètic, Egara, Polo, Júnior, Club de Campo i Complutense són els únics sis clubs que estaran presents en totes dues competicions.