Sense gols no hi ha fruits 

El defensa del Jabac, Álex Jiménez, en plena pugna amb un adversari per una pilota aèria.

El defensa del Jabac, Álex Jiménez, en plena pugna amb un adversari per una pilota aèria. Alberto Tallón

Futbol. Divisió d'Honor juvenil

Sergi Estapé

10.12.2019 | 04:00

Una jornada més, dissortadament, al Jabac li va faltar encert per treure alguna cosa de profit, en aquesta ocasió, en l'enfrontament contra un dels rivals directes en la lluita per la salvació, un Huesca que no va demostrar gaire, però que va saber marcar en una de poques les oportunitats de què va disposar. El conjunt d'Edu Mota va encadenar la tercera jornada seguida sense assolir la victòria en un matx que es va resoldre a la primera meitat, amb ...