No podran disputar la Copa

10.12.2019 | 04:00

En encaixar la seva sisena derrota en vuit jornades, el CD Terrassa s'ha quedat sense opcions reals de poder disputar la Copa del Rei que se celebrarà entre els dies 20 i 22 d'aquest mes a les instal·lacions de Can Salas. Les seves opcions són més que remotes. L'equip és cuer en solitari amb només 4 punts, a un de distància del Jolaseta i a tres del FC Barcelona, l'avant penúltim. Per eludir les dues darreres posicions i acabar entre els vuit primers llocs que donen dret a classificar-se per a la Copa del Rei, els de Ramon Rius haurien de golejar aquest diumenge al líder, un Atlètic que visitarà Les Pedritxes en la darrera jornada de la primera volta. A banda, els caldria esperar que el FC Barcelona perdés al Pau Negre davant de la Complutense. Encara que el CD Terrassa guanyés i el Barça perdés, caldria tenir en compte el "goal average" particular. En aquests moments, el dels egarencs és de -14 i els dels blaugranes de -2, una diferència de 12 gols.