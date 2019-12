Pau Quemada, màxim golejador

10.12.2019 | 04:00

La de diumenge va ser la primera derrota de la temporada per un Club Egara que fins ara havia jugat vuit partits, sumant cinc victòries i tres empats. A un partit de tancar la primera volta, els registres dels blanc-i-blaus eren immaculats: 15 punts de 21 possibles i sent l'equip menys golejat de la competició amb només 10 gols encaixats. Però contra el Club de Campo, L'Egara va veure com aquesta bona dinàmica s'acabava. Els últims sis minuts, deixen els ratllats com a segons classificats, a tres punts d'un Atlètic. La nota positiva de la jornada, però, la protagonitza Pau Quemada. El veterà migcampista va tornar a veure porteria gràcies a un autèntic golàs de penal córner que significava el gol de l'empat. Amb la diana contra els madrilenys, Quemada suma ja vuit gols en nou partits. D'aquests vuit gols, set els ha fet de penal córner, repartits de la següent manera: 3 contra el Barça, i un gol contra CD Terrassa, Atlètic, Jolaseta, Club de Campo i Complutense. A la llista de màxims golejadors, José Basterra i Pepe Cunill persegueixen a Quemada. Els següents ratllats són Josep Romeu i Pere Divorra, amb tres gols cadascun.