No ha marcat en 9 partits de 14

10.12.2019 | 04:00

La falta d'encert del conjunt que dirigeix Edu Mota és un llast que arrossega des de les primeres jornades de Lliga. La poca punteria ha estat la tònica habitual en la gran major part dels compromisos del Jabac. De fet, els terrassencs han acabat sense marcar en 9 dels 14 partits disputats fins ara. Curiosament, quatre dels partits en què els terrassencs s'han quedat sense marcar, com a mal menor, no han significat la derrota. El Jabac ha assolit quatre empats fins ara, tots a zero. Concretament dos han estat com a visitant, als camps de l'Ebro i el San Francisco, i dos jugant com a local, contra l'Europa i el Nàstic de Tarragona.