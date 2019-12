Defensa i constància, les claus d'unes victòries inesperades

10.12.2019 | 04:00

L'entrenador del CN Terrassa, Dídac Cobacho, estava exultant després d'aconseguir ahir el segon triomf consecutiu en Champions fora de casa. "Ni en les millors previsions podíem esperar una cosa així. El Hannover segurament està per sobre nostre, però hem estat molt conscienciats que hem de defensar i això ens ha permès guanyar", va explicar. En relació a la baixa de Sanahuja va dir: "Ens aporta molts gols en atac i està agafant també un gran lideratge defensiu. La seva baixa ha obligat a la resta de companys a no precipitar-se, a defensar molt fort i a aprofitar les accions de superioritat". Ricard Alarcón, autor de tres gols a Hannover, apuntava: "Hem treballat fins al final i ens mereixíem aquesta victòria. Guanyar al Hannover ens dóna vida en aquest grup. Fran Sánchez, per la seva banda, comentava: "Aquest triomf ens dóna molta moral per seguir lluitant en aquesta Champions. Hem demostrat que podem guanyar partits en aquesta competició. La clau ha estat la nostra defensa, però també la constància".