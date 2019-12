El CN Terrassa tanca la primera volta guanyant 8-9 a Hannover

Waterpolo. Champions League

Jordi Guillem

09.12.2019 | 18:55

Segona victòria consecutiva per al CN Terrassa a domicili a la fase de grups de la Champions League. Aquest dilluns, el conjunt que prepara Dídac Cobacho s'ha imposat per 8 gols a 9 a la piscina del WASPO 98 de Hannover en un duel tan intens com el darrer, en què es va imposar també per la mínima a Marsella. Gràcies a aquesta valuosa victòria, els egarencs acaben la primera fase del grup "B" de la Champions League amb un balanç de tres victòries (Dinamo Tbilisi, CN Marsella i Hannover) i quatre derrotes. Tenen ja nou punts i han deixat per sota el Hannover amb tres i el Dinamo Tbilisi. La competició es reprendrà el 4 de febrer, precisament davant del Hannover a la piscina de l'Àrea Olímpica.

A Alemanya, els terrassencs han anat de menys a més. S'han situat amb un 3 a 0 en contra que han sabut reconvertir en l'empat a quatre del descans gràcies a una gran defensa. El tercer quart se l'han adjudicat els alemanys per 3 a 2, però el Natació ha acabat molt fort i li ha donat la volta al marcador amb dos gols de Sergi Mora i un contraatac de Sergio Prieto que ha significat el 7 a 9, màxim avantatge visitant quan faltaven noranta segons. Nagaev ha fet el 8 a 9 definitiu quan quedaven 15 segons.