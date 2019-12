"El Mundial de hockey és una bona notícia"

07.12.2019 | 04:00

La celebració a Terrassa del Mundial de hockey femení l'any 2022 comportarà una profunda remodelació del Camp Olímpic, l'escenari on el Terrassa FC desenvolupa la seva activitat. Aquesta inversió econòmica permetrà recuperar la bona imatge d'un escenari que s'ha degradat amb el pas dels anys. "Per a nosaltres és una bona noticia, perquè suposarà una gran millora per l'estadi", diu el president del Terrassa FC. Cuesta admet que sense el Mundial, remodelar el recinte hagués estat impossible. ...