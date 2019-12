L'Egara es posa líder Cortès opta a ser millor porter del Món

> Divisió d'Honor masculina

Redacció

07.12.2019 | 04:00

El Club Egara s'ha situat com a líder de la Lliga de Divisió d'Honor en imposar-se per 0 gols a 4 a Getxo davant d'un Jolaseta al que ha aconseguit desactivar marcant-li tres gols en els primers vint minuts. Els homes de Ramon Sala eren fins ara colíders amb l'Atlètic. Tots dos equips segueixen ocupant les dues primeres posicions i s'han convertit en virtuals caps de sèrie per a la propera Copa del Rei de Can Salas, ja que els seus perseguidors, Club de Campo, Júnior i Tenis, estan a quatre ...