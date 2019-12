L'Atlètic no pot resistir Els tres equips, a la Copa de la Reina

La davantera de l'Atlètic Anna Barba, a la dreta, en una acció del partit d'ahir a Can Salas.

> Divisió d'Honor femenina

Jordi Guillem

07.12.2019 | 04:00

En partit corresponent a l'avant penúltima jornada de la Lliga de Divisió d'Honor femenina, l'Atlètic va caure severament derrotat al camp Josep Marquès per 1 gola 5 davant del segon classificat, un San Pablo Valdeluz que es va mostrar superior. Les de Can Salas van encadenar la segona derrota consecutiva a casa i han caigut fins a la setena posició amb set punts, mentre que les noies que prepara Jorge Donoso es mantenen segones a un punt del Júnior i a sis d'un Club de Campo que segueix com a ...